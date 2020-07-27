Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать ее Mercedes за 10 млн рублей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию продать ее Mercedes Benz S-класса. Феофания приобрела автомобиль почти за 10 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Настоятельница Покровского монастыря игуменья Феофания (Ольга Мискина).
Настоятельница Покровского монастыря игуменья Феофания (Ольга Мискина).
kremlin.ru

«Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели. Патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители», — написал представитель РПЦ Владимир Легойда.

Последние 25 лет под началом Феофании находится Покровский женский монастырь на Таганской. Она также руководит гимназией в Троице-Лыкове, пишет polit.ru.

Авто

Настоятельница за последние 13 лет сменила как минимум четыре Mercedes-Benz. До 2011 года монахиня ездила на сравнительно бюджетных моделях — в 2007—2011 годах ей принадлежал Mercedes-Benz B170, а до этого — Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска.

Летом 2015 года она стала руководителем пятизвездочной гостиницы «Покровская», построенной по программе гостиниц для паломников, а с 2018 года руководит еще и четырехзвездочной «Даниловской» рядом с подворьем патриарха.

Орден

В 2018 году она получила из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Жилье

Живет игуменья Феофания неподалеку от монастыря, пишет издание. Так, c 2001 года, по данным Росреестра, в одной из многоэтажек на Таганской улице ей принадлежит квартира площадью 53,2 квадратного метра. Приблизительная стоимость квартиры, по подсчетам «Открытых медиа», — 16 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
sidebar
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость