Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать ее Mercedes за 10 млн рублей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию продать ее Mercedes Benz S-класса. Феофания приобрела автомобиль почти за 10 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

«Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели. Патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители», — написал представитель РПЦ Владимир Легойда.

Последние 25 лет под началом Феофании находится Покровский женский монастырь на Таганской. Она также руководит гимназией в Троице-Лыкове, пишет polit.ru.

Авто

Настоятельница за последние 13 лет сменила как минимум четыре Mercedes-Benz. До 2011 года монахиня ездила на сравнительно бюджетных моделях — в 2007—2011 годах ей принадлежал Mercedes-Benz B170, а до этого — Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска.

Летом 2015 года она стала руководителем пятизвездочной гостиницы «Покровская», построенной по программе гостиниц для паломников, а с 2018 года руководит еще и четырехзвездочной «Даниловской» рядом с подворьем патриарха.

Орден

В 2018 году она получила из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Жилье

Живет игуменья Феофания неподалеку от монастыря, пишет издание. Так, c 2001 года, по данным Росреестра, в одной из многоэтажек на Таганской улице ей принадлежит квартира площадью 53,2 квадратного метра. Приблизительная стоимость квартиры, по подсчетам «Открытых медиа», — 16 млн рублей.