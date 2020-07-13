Мирские радости: настоятельница монастыря купила себе авто за 10 млн рублей

Настоятельница Покровского женского монастыря, руководитель гостиниц РПЦ игуменья Феофания (в миру Ольга Мискина) приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей, пишут « Открытые медиа ».

Настоятельница за последние 13 лет сменила как минимум четыре Mercedes-Benz. До 2011 года монахиня ездила на сравнительно бюджетных моделях — в 2007—2011 годах ей принадлежал Mercedes-Benz B170, а до этого — Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска.

О настоятельнице

Феофания уже 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской, где находятся мощи святой Матроны Московской. Также она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове.

Летом 2015 года она стала руководителем пятизвездочной гостиницы «Покровская», построенной по программе гостиниц для паломников, а с 2018 года руководит еще и четырехзвездочной «Даниловской» рядом с подворьем патриарха.

Орден

В том же 2018 году она получила из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Жилье

Живет игуменья Феофания неподалеку от монастыря, пишет издание. Так, c 2001 года, по данным Росреестра, в одной из многоэтажек на Таганской улице ей принадлежит квартира площадью 53,2 квадратного метра. Приблизительная стоимость квартиры, по подсчетам «Открытых медиа», — 16 млн рублей.