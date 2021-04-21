«Паутина»: систему отслеживания угнанных машин запустило МВД

Министерство внутренних дел (МВД) запустило на территории Центрального федерального округа систему «Паутина», куда перевело центры автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Программа используется для предупреждения и раскрытия преступлений, а также обжалования штрафов, пишет «Коммерсантъ».

Софт позволяет отслеживать полицейским угнанные и покинувшие место ДТП автомобили.

Так, можно увидеть путь угнанной в Воронежской области машины до границ Тверской области.

Если раньше правоохранительные органы могли получить из системы только фото автомобиля, то теперь доступны для анализа снимки всех проездов транспортного средства.

«Паутина» не позволяет стереть какие-либо снимки из системы, даже отбракованные кадры можно поднять из архива, пишет bfm.ru.

«Госуслуги»

В дальнейшем цифровые компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала «Госуслуг». Заявления об обжаловании будут поступать с портала в «Паутину» и оттуда распределяться в ЦАФАП для обработки.

В настоящее время разрабатывается постановление правительства с описанием этой процедуры.

Новая технология — сугроб

Ранее в Барнауле неубранный сугроб помог задержать угонщика автомобиля.

Житель Барнаула сообщил в полицию об исчезновении его автомобиля марки Mitsubishi. Потерпевший подъехал на машине к месту назначения и ненадолго отлучился, оставив при этом ключи в замке зажигания.

В это время мимо проходил 37-летний мужчина, который увидел оставленные в салоне ключи.

Злоумышленник решился на угон, однако не смог далеко уехать — машина застряла в сугробе.

Прибывшая полиция задержала угонщика. Возбудили уголовное дело по факту «неправомерного завладения автомобилем без цели хищения».