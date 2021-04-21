21 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

«Паутина»: систему отслеживания угнанных машин запустило МВД

Министерство внутренних дел (МВД) запустило на территории Центрального федерального округа систему «Паутина», куда перевело центры автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Водитель. Автомобиль.
Водитель. Автомобиль.
СС0

Программа используется для предупреждения и раскрытия преступлений, а также обжалования штрафов, пишет «Коммерсантъ».

Софт позволяет отслеживать полицейским угнанные и покинувшие место ДТП автомобили.

Так, можно увидеть путь угнанной в Воронежской области машины до границ Тверской области.

Если раньше правоохранительные органы могли получить из системы только фото автомобиля, то теперь доступны для анализа снимки всех проездов транспортного средства.

«Паутина» не позволяет стереть какие-либо снимки из системы, даже отбракованные кадры можно поднять из архива, пишет bfm.ru.

«Госуслуги»

В дальнейшем цифровые компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала «Госуслуг». Заявления об обжаловании будут поступать с портала в «Паутину» и оттуда распределяться в ЦАФАП для обработки.

В настоящее время разрабатывается постановление правительства с описанием этой процедуры.

Новая технология — сугроб

Ранее в Барнауле неубранный сугроб помог задержать угонщика автомобиля.

Житель Барнаула сообщил в полицию об исчезновении его автомобиля марки Mitsubishi. Потерпевший подъехал на машине к месту назначения и ненадолго отлучился, оставив при этом ключи в замке зажигания.

В это время мимо проходил 37-летний мужчина, который увидел оставленные в салоне ключи.

Злоумышленник решился на угон, однако не смог далеко уехать — машина застряла в сугробе.

Прибывшая полиция задержала угонщика. Возбудили уголовное дело по факту «неправомерного завладения автомобилем без цели хищения».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость