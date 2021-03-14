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Жизнь

В Барнауле неубранный сугроб помог задержать угонщика автомобиля

В Алтайском крае в угоне автомобиля обвинили мужчину, который не смог далеко уехать на чужой машине, сообщает региональное МВД.

Нива на сугробе.
Нива на сугробе.
Роман Воробьев / https://vk.com/altayka

Житель Барнаула сообщил в полицию об исчезновении его автомобиля марки Mitsubishi.

«Потерпевший подъехал на своем автомобиле к месту назначения и ненадолго отлучился, оставив при этом ключи в замке зажигания», — рассказали в ведомстве.

В это время мимо проходил 37 летний мужчина, который увидел оставленные в салоне ключи.

Злоумышленник решился на угон, однако не смог далеко уехать — машина застряла в сугробе.

Прибывшая полиция задержала угонщика. Возбудили уголовное дело по факту «неправомерного завладения автомобилем без цели хищения».

Ранее другой барнаулец пропил деньги на такси и решил угнать две «Нивы», чтобы домчаться до дома.

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