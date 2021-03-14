В Барнауле неубранный сугроб помог задержать угонщика автомобиля

Житель Барнаула сообщил в полицию об исчезновении его автомобиля марки Mitsubishi.
«Потерпевший подъехал на своем автомобиле к месту назначения и ненадолго отлучился, оставив при этом ключи в замке зажигания», — рассказали в ведомстве.
В это время мимо проходил 37 летний мужчина, который увидел оставленные в салоне ключи.
Злоумышленник решился на угон, однако не смог далеко уехать — машина застряла в сугробе.
Прибывшая полиция задержала угонщика. Возбудили уголовное дело по факту «неправомерного завладения автомобилем без цели хищения».
Ранее другой барнаулец пропил деньги на такси и решил угнать две «Нивы», чтобы домчаться до дома.