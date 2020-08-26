Барнаулец пропил деньги на такси и решил угнать две «Нивы», чтобы домчаться до дома

В Алтайском крае мужчину отправили в колонию строгого режима за попытку угнать сразу два автомобиля, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в Барнауле в декабре 2019 года. 35-летний мужчина пил алкоголь в одном из баров, а когда закончились деньги, отправился домой.

«Денег на такси не было и он, увидев в одном из дворов автомобиль „Нива“, решил угнать его, покататься по городу и потом бросить недалеко от места своего проживания», — рассказали в ведомстве.

Барнаулец выбил стекло в машине и залез в салон, разобрал панель рулевой колонки и попытался запустить двигатель, скручивая разные проводки. Однако завести автомобиль не удалось.

После неудачной попытки пошел в следующий двор, где увидел другую «Ниву». Угнать попытался по отработанной схеме, однако и эта машина не поддалась.

При этом все действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения. В итоге, с учетом предыдущих судимостей, его на 2 года отправили в колонию строгого режима.

Ранее в Барнауле работник автомастерской покатался на машине клиентки и попал в ДТП.