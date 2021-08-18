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Автоновости

Пенсионер куском асфальта разбил 21 авто, потому что «богатые сибиряки накупили машин»

В Красноярске пьяный пенсионер фрагментом асфальта разбил припаркованные автомобили, сообщает региональное МВД.

Пенсионер разбил машины в Красноярске.
Пенсионер разбил машины в Красноярске.
vk.com/sprav.gorod.

Инцидент произошел ночью во дворе жилого дома по улице 40 лет Победы.

«64-летний мужчина сознался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись фрагментом асфальта, разбил стекла и фары автомобилей», — рассказали в ведомстве.

С заявлением о повреждении имущества в полицию обратились 13 собственников автомобилей.


Как уточняет «ТВК Красноярск», пьяный пенсионер повредил 21 автомобиль.

«Жильцы дома сами задержали виновника и передали его полиции. Свой поступок он объяснил следующим образом: „Раз вы все богатые, накупили машин, то получайте“», — отмечает издание.

В МВД проводят проверку и устанавливают размер нанесенного ущерба.

Ранее жительница Красноярска приехала в Сочи, выпила и решила как следует зажечь на отдыхе — подожгла 11 автомобилей.

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