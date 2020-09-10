Сибирячка решила как следует зажечь на отдыхе в Сочи и подожгла 11 автомобилей

В Краснодарском крае туристку из Сибири обвинили в поджоге автомобилей при помощи зажигательной смеси, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Сочи. Местный житель пришел в полицию и сообщил, что ночью неизвестный поджег его автомобиль Volkswagen Transporter.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения и вышли на след поджигателя.

«45-летнюю приезжую из Красноярского края задержали на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции. Злоумышленница, разбив боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что полицейские, разбираясь с одним поджогом, установили причастность сибирячки еще к десяти аналогичным происшествиям в Сочи.

Женщину обвинили в «умышленное уничтожении или повреждении имущества», ей грозит до 5 лет лишения свободы. Что касается ее отдыха, то он завершился — даму отправили под стражу.

Ранее в Барнауле историк призвал жителей города чаще гулять по старому центру, пока он не сгорел от подобных поджигателей.