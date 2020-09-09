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Жизнь

Историк призвал барнаульцев чаще гулять по старому центру, пока он не сгорел

Барнаульский историк Данил Дегтярев призвал горожан чаще гулять по городу с фотоаппаратом, чтобы успеть запечатлеть исчезающий дух прошлого. Исторические здания стремительно разрушаются, а некоторые навсегда уничтожаются пожарами.

Двухэтажный особняк на ул. Пролетарской в Барнауле.
Двухэтажный особняк на ул. Пролетарской в Барнауле.
Данил Дегтярев

2 сентября в Барнауле сгорел двухэтажный деревянный особняк начала XX века на ул. Пролетарской.

В годы Первой мировой войны он принадлежал известнейшему барнаульскому врачу Нилу Рудневу, одному из основателей Первой городской больницы, рассказывает Дегтярев.

«И вроде бы неудивительно, что давно заброшенное здание с выбитыми окнами однажды заполыхало. Очевидно, что постройка давно утратила вид прекрасного старинного особняка, о почтенном возрасте там напоминает лишь глубокий кирпичный подвал да толстенные бревна. Но все равно жалко видеть гибель еще одного „старичка“. Тем более, что на соседних улицах в таком же состоянии пребывают подлинные шедевры деревянного и каменного зодчества», — пишет он в соцсети.

Двухэтажный особняк на ул. Пролетарской в Барнауле.
Двухэтажный особняк на ул. Пролетарской в Барнауле.
Данил Дегтярев

Даже то, что памятники истории находятся под охраной государства, не спасает их от разрушения, подчеркнул историк.

«Поэтому снова призываю всех — гуляйте по городу чаще, желательно — с фотоаппаратом или видеокамерой! Успевайте насладиться исчезающим духом прошлого. Успевайте запечатлеть уходящие в небытие артефакты прежних эпох. Пройдут десятилетия, и от старого Барнаула останутся только эти фотографии и видеозаписи», — заключил он.

Ранее altapress.ru рассказал, как Барнаул безвозвратно терял исторические здания в пожарах.

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