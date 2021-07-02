Несколько дорог в Алтайском крае перекроют из-за ралли «Шелковый путь»

Ориентировочно с 8:00 до 16:30 будет действовать временное ограничение движения автотранспорта, сельскохозяйственной и негабаритной техники по маршруту ралли и примыкающим к нему дорогам.
- а/д «Фирсово— Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово» км 36+000 — км 74+200 (от км 36 до начала скоростного участка в с. Расказиха),
- а/д «Подъезд к с. Листвянка» км 0+000 — км 13+487,
- а/д «Р-256 — Беловский — Южакова — Многоозерный — Боровлянка» км 40+700 — км 57+200,
- а/д «Буланиха — ст. Буланиха — Боровлянка — Уткино — Клепиково — р. Обь» км 39+100 — км 42+450.
На дорогах регионального и межмуниципального значения перерывов в движении автотранспортных средств не будет.
Ранее Упрдор «Алтай» приняло решение приостановить ремонты на проезжей части, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск транспорта на время ралли.