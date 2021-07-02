Несколько дорог в Алтайском крае перекроют из-за ралли «Шелковый путь»

3 июля в Алтайском крае запретят движение на нескольких участках дорог, где пройдет ралли «Шелковый путь», сообщил Алтайавтодор .

Ориентировочно с 8:00 до 16:30 будет действовать временное ограничение движения автотранспорта, сельскохозяйственной и негабаритной техники по маршруту ралли и примыкающим к нему дорогам.

а/д «Фирсово— Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово» км 36+000 — км 74+200 ( от км 36 до начала скоростного участка в с. Расказиха),

от км 36 до начала скоростного участка в с. Расказиха), а/д «Подъезд к с. Листвянка» км 0+000 — км 13+487,

а/д «Р-256 — Беловский — Южакова — Многоозерный — Боровлянка» км 40+700 — км 57+200,

а/д «Буланиха — ст. Буланиха — Боровлянка — Уткино — Клепиково — р. Обь» км 39+100 — км 42+450.

На дорогах регионального и межмуниципального значения перерывов в движении автотранспортных средств не будет.

Ранее Упрдор «Алтай» приняло решение приостановить ремонты на проезжей части, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск транспорта на время ралли.