13 сентября 11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Перекроют дороги и запретят парковку у избирательных участков в Алтайском крае

С 17 по 19 сентября на время выборов в Алтайском крае введут временное ограничение движения, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Парковка.
Парковка.
Анна Зайкова.

На прилегающих к избирательным участкам территориях ограничат движение транспорта, в том числе тяжеловесных машин, крупногабаритных и осуществляющих перевозки опасных грузов.

Также введут запрет на остановку и стоянку транспорта вблизи избирательных участков и на подъездах к ним.

Это нужно «в целях усиления мер антитеррористической защищенности мест проведения голосования».

Госавтоинспекция призывает водителей отнестись с пониманием.

В Алтайском крае действуют 1 793 участковые избирательные комиссии, расположенные более чем на 1,5 тыс. объектах.

Ранее сообщалось, что общая сумма, которую потратят на подготовку ко дням голосования в Алтайском крае, превышает полмиллиарда рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость