Перемены к лучшему: дилерский центр Kia АЕМ Холдинг провел внешний ребрендинг

Обновленный дилерский центр Kia «АЕМ Холдинг» работает по адресу Павловский тракт, 164. В автосалоне вы сможете выбрать и купить на выгодных условиях элегантный седан, маневренный хетчбэк, просторный городской кроссовер или мощный внедорожник этой популярной марки. Полный модельный ряд автомобилей Kia в наличии, а если вы еще не определились или хотите протестировать понравившуюся модель перед покупкой, воспользуйтесь услугой тест-драйва.
В АЕМ Холдинг более 100 автомобилей в наличии, среди которых не только универсальные модели, такие как Kia Rio, Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Sportage, Kia Seltos, но также достаточно редкие экземпляры: Kia Stinger, Kia Mohave, Kia Carnival. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать именно тот автомобиль, который вам нужен. Для того, чтобы покупка стала ещё более выгодной, можно воспользоваться услугой трейд-ина.
Все автомобили корейского бренда характеризуются высоким уровнем безопасности, хорошими скоростными качествами, инновационными функциями и удобным салоном. Модели Kia надежны, маневренны и по праву пользуются высоким спросом.
Кроме продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом дилерский центр предлагает и другие услуги:
- сервисное обслуживание;
- страхование с оформлением полиса ОСАГО, КАСКО;
- программа «трейд-ин», позволяющая обменять автомобиль с пробегом на новый;
- кредитование.
Будем рады видеть вас с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 17.00
АЕМ Холдинг
Адрес: Павловский тракт, 164
Тел.: 282−282
Сайт: kia-aem.ru
Банки-партнеры: «Сетелем Банк» ООО, ПАО «Совкомбанк», ПАО РОСБАНК.