Перемены к лучшему: дилерский центр Kia АЕМ Холдинг провел внешний ребрендинг

Не смотря на текущую экономическую ситуацию АЕМ Холдинг произвел реконструкцию наружнего оформления дилерского центра. Теперь, проезжая по Павловскому тракту, вы увидите обновленный фасад дилерского центра с новым логотипом брэнда Kia. Ритмичная непрерывная линия логотипа символизирует приверженность Kia стремлению создавать для клиентов вдохновляющие мгновения при любом взаимодействии с брендом. Симметрия логотипа отражает уверенность компании в будущем, в то время как восходящие линии представляют рост, к которому Kia стремится для себя, как для бренда, и для клиентов.

Обновленный дилерский центр Kia «АЕМ Холдинг» работает по адресу Павловский тракт, 164. В автосалоне вы сможете выбрать и купить на выгодных условиях элегантный седан, маневренный хетчбэк, просторный городской кроссовер или мощный внедорожник этой популярной марки. Полный модельный ряд автомобилей Kia в наличии, а если вы еще не определились или хотите протестировать понравившуюся модель перед покупкой, воспользуйтесь услугой тест-драйва.

В АЕМ Холдинг более 100 автомобилей в наличии, среди которых не только универсальные модели, такие как Kia Rio, Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Sportage, Kia Seltos, но также достаточно редкие экземпляры: Kia Stinger, Kia Mohave, Kia Carnival. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать именно тот автомобиль, который вам нужен. Для того, чтобы покупка стала ещё более выгодной, можно воспользоваться услугой трейд-ина.

Все автомобили корейского бренда характеризуются высоким уровнем безопасности, хорошими скоростными качествами, инновационными функциями и удобным салоном. Модели Kia надежны, маневренны и по праву пользуются высоким спросом.

Кроме продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом дилерский центр предлагает и другие услуги:

сервисное обслуживание;

страхование с оформлением полиса ОСАГО , КАСКО;

КАСКО; программа «трейд-ин», позволяющая обменять автомобиль с пробегом на новый;

кредитование.

Обновленный дилерский центр Kia «АЕМ Холдинг». АЕМ Холдинг

Будем рады видеть вас с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 17.00

АЕМ Холдинг

Адрес: Павловский тракт, 164

Тел.: 282−282

Сайт: kia-aem.ru

Банки-партнеры: «Сетелем Банк» ООО, ПАО «Совкомбанк», ПАО РОСБАНК.