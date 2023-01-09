9 января
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Автоновости

Перевернулся рейсовый автобус с 54 пассажирами на алтайской трассе

Автобус, выполняющий рейс «Караганда — Новосибирск» перевернулся 9 января в 17 км от села Панкрушиха Алтайского края, передает региональная прокуратура.

Автобус под Панкрушихой.
Автобус под Панкрушихой.
Прокуратура Алтайского края.

Как сообщили в ведомстве, в автобусе находились 54 человека. Об их состоянии ничего не рассказали.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Панкрушихинского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом», — написали в пресс-службе прокуратуры.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Панкрушихинского района Ольга Фролова.

Ранее автобус с 14 пассажирами перевернулся в Новосибирской области, погиб ребенок.

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