Перевернулся рейсовый автобус с 54 пассажирами на алтайской трассе

Как сообщили в ведомстве, в автобусе находились 54 человека. Об их состоянии ничего не рассказали.
«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Панкрушихинского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом», — написали в пресс-службе прокуратуры.
На место происшествия выехал и.о. прокурора Панкрушихинского района Ольга Фролова.
Ранее автобус с 14 пассажирами перевернулся в Новосибирской области, погиб ребенок.
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