Первые пострадавшие от шлагбаума: барнаульцы возмущены платной парковкой в ТРЦ Galaxy

Житель Барнаула Павел Климонтов вместе с супругой застрял на подземной парковке ТРЦ Galaxy на полтора часа. По словам автомобилиста, вечером 21 ноября работал только один шлагбаум, машины устроили огромную пробку, и семья долго не могла выехать. В итоге, Климонтовы не уложились в бесплатный лимит. В конфликт пришлось вмешаться полицейским.

Павел Климонтов рассказал, что они с женой планировали посмотреть фильм в 21:40. Барнаулец добирался в кинотеатр с работы, а его жена из дома, каждый на своей машине. Супруги встретились в самом ТРЦ Galaxy.

«Я сначала усомнился в том, что можно оставить машину так поздно, но жена прислала скриншот, в котором было указано, что парковка работает по новым правилам и три часа можно стоять бесплатно. Фильм идет 153 минуты, поэтому мы должны были уложиться. Про дневной и ночной тарифы мы не знали», — говорит Павел.

По его словам, на парковку они заехали примерно в 21:35, никаких проблем там не возникло. Супруги получили карточки в терминале, оставили машины и пошли в кино.

В 00:20 сеанс закончился, в запасе оставалось время. Барнаульцы спустились на парковку и попытались добраться домой. Однако быстро уехать не получилось.

Все шлагбаумы были закрыты, работал только один. Мы же выезжали не единственные, и впереди образовалась большая пробка примерно из 20 машин. Простояли там полчаса. Я был возмущен. Жена ехала впереди и вскоре увидел, что она вышла из машины и беседует с администратором, — вспоминает водитель.

Парковка ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

Павел подошел к ним, чтобы узнать, что случилось. Выяснилось, что девушку просят заплатить, потому что прошло уже больше трех бесплатных часов.

Но ведь мы простояли 30 минут в пробке, нашей вины в этом нет. А после этого еще просят деньги. Нам сказали, что на ночь сотрудников отпускают, но разве оборудование не должно работать без людей? Что может быть проще — подъехал к любому шлагбауму, вставил карточку и проехал, если ничего не просрочил. А если превысил лимит, то заплатил.

Быстро разрешить конфликт не удалось. По словам Павла, сначала на парковку пришли сотрудники Росгвардии, которых вызвала администрация ТРЦ Galaxy. Гвардейцы «только пожали плечами». Спустя время сюда же приехали полицейские. Их также вызвали работники торгового центра.

Около часа мы стояли и разжевывали всю ситуацию. Я еще подумал, а если пожар? Как бы двадцать машин выезжали в одни ворота? В итоге нас просто продержали и отпустили, не взяв денег. Правда, сфотографировали номера, может, будет продолжение. Мы потеряли много времени и нервов, застряли на полтора часа, неприятная ситуация, — рассказывает барнаулец.

Павел Климонтов также отметил, что многим не нравятся карточки, которые водители получают в терминале:

Парковка ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

На них нет никакой информации о тарифах и правилах. Нет даже времени въезда. Это неудобно. Администратор сказал, что там указан сайт, на котором можно найти подробности о тарифах. Я пытался перейти по ссылке на глазах у сотрудника, не получилось. Вообще, конечно, странная ситуация, толком ничего не протестировали, быстро ввели оплату. Поставили молодых парней, которые не особо знают, что делать и некомпетентны.

Что ответили в ТРЦ Galaxy

Мы от лица ТРЦ в любом случае приносим свои извинения за неудобства, которые испытали наши посетители, и просим всем автовладельцев проявить терпение и отнестись с пониманием к новым правилам пользования парковкой и схеме движения. При скоплении машин на выездах регулируем движение в ручном режиме.

В ТРЦ отметили, что для того, чтобы прокомментировать указанный случай и посмотреть записи с камер видеонаблюдения потребуется информация по времени выезда и номер автомобиля.

Когда парковка стала платной?

Altapress.ru писал, что 21 ноября крытая парковка в ТРЦ Galaxy официально начала работать в новом режиме. Многие автомобилисты положительно отнеслись к изменениям.

Парковка ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

Сколько стоит оставить машину?

Первые три часа — бесплатно. За каждый последующий час 50 рублей при дневном тарифе и 100 рублей в час ночью.

Оплатить можно как наличными, так и в безналичной форме. На первом уровне есть четыре терминала.

Отметим, что при пользовании парковкой менее 15 минут будет также взиматься плата — это позволит сократить количество водителей, которые пытаются объехать пробку и затрудняют движение автомобилей на самом паркинге, считают в администрации магазина.