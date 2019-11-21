«Наказали наглецов»: как в Барнауле работает платная парковка в ТРЦ Galaxy и что об этом думают водители

21 ноября крытая парковка в ТРЦ Galaxy официально начала работать в новом режиме. Теперь за длительную стоянку автомобилистам придется платить. Altapress.ru побывал на месте и узнал у водителей, как они относятся к изменениям.

Въехать на парковку не составляет труда, чтобы открыть шлагбаум следует нажать на кнопку и получить в терминале специальную карту, которую нужно будет вставить при выезде. Пока возникают небольшие заторы, потому что не все автомобилисты быстро понимают, что от них требуется.

Парковка ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

У входа, в который заезжаем мы, терминал стоит слева, поэтому водителям праворульных машин, приходится выходить. Это тоже влияет на пробки. К некоторым водителям подходят администраторы центра и помогают разобраться в новой системе.

Парковка ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

Автомобилист Максим рассказал, что узнал об изменениях в новостях, проблем с паковочным терминалом не возникло:

«Ничего сложного в этой системе нет. Взял карту и въехал, если не уложился за три часа, то заплатил. Раздражает, что кто-то тормозит при въезде и начинает расспрашивать про стоимость, за машиной возникает пробка. Проще ведь сначала заехать, а потом узнать о тарифах».

Мы приехали в ТРЦ Galaxy в 12 часов, в это время свободно было больше 350 мест, припарковать автомобиль оказалось несложно. Под дворниками некоторых машин, стоящих рядом, лежали бумаги с сообщением об изменениях в работе этой парковки.

Парковка ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

В глаза сразу бросалось большое число пустующих мест. Многие водители также признавали, что машин здесь стало гораздо меньше. Ранее во время холодов вся крытая и теплая парковка для посетителей барнаульского ТРЦ Galaxy часто была забита транспортом. Некоторые стояли сутками, а многие и вовсе неделями.

Барнаулец Дмитрий считает решение сделать парковку платной правильным:

В какой-то момент она превратилась в гараж. Здесь ремонтировали машины, меняли масло, двигатель, переобували резину. Парковочные места занимали «машины-инвалиды», которые затягивали сюда на тросах. Жителям города было невозможно парковаться. Также здесь постоянно объезжали пробку, вечно возникали заторы. Сейчас таких проблем нет.

Парковка ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

Дмитрия поддержал и другой водитель, Вячеслав:

Не умеют люди ценить то, что у них нет. Не могли ведь раньше оставлять машины на короткое время, бросали на целые сутки. Сейчас наказали наглецов, на простых покупателях эти изменения никак не скажутся.

Некоторые барнаульцы предлагали сделать парковку платной в ночное время еще в феврале. Однако представители молла говорили, что в отличие от конкурентов в Galaxy принципиально не вводят платную парковку, чтобы клиентам было удобно.

Парковка ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

Как уже сообщал altapress.ru решение о введении платы продиктовано этой же позицией, поскольку зачастую те, кто оставляет свои автомобили на парковке, не являются клиентами молла. А вот люди, приезжающие сюда целенаправленно, в итоге не имеют возможности нормально припарковаться.

Сколько стоит парковка?

Первые три часа — бесплатно. За каждый последующий час 50 рублей при дневном тарифе и 100 рублей в час ночью.

Оплатить можно как наличными, так и в безналичной форме. На первом уровне есть четыре терминала.

Парковка ТРЦ Galaxy. Анна Зайкова , altapress.ru

Отметим, что при пользовании парковкой менее 15 минут будет также взиматься плата — это позволит сократить количество водителей, которые пытаются объехать пробку и затрудняют движение автомобилей на самом паркинге, считают в администрации магазина.

Что думают другие автомобилисты

Мы поговорили более, чем с 20 водителями на парковке. Почти все считают решение правильным:

Максим: «Раньше в морозы здесь было дофига брошенных автомобилей. Люди оставляли машину, садились на такси и уезжали, простым покупателям было парковаться негде. Сейчас же стало гораздо удобнее, а для покупок вполне хватит трех бесплатных часов». Евгений: «Здесь устроили ремонтную мастерскую для всего города. Приезжал за покупками и встать было некуда. Теперь же проще, а на магазины, кафе и кино хватит бесплатного времени. Даже если не уложились, то можно заплатить за час и успеть все обойти». Азамат: «Мне кажется, что парковка должна быть полностью бесплатной. Почему я должен платить, когда приезжаю в торговый центр? Понятно, что три часа бесплатно, но теперь нужно будет стараться сделать все еще быстрее» Максим: «Что халявой-то пользоваться? Сам бы тоже сделал эту парковку платной, чтобы люди не бросали машины на длительный срок. Однако мне кажется, что месячный тариф дороговат, я бы брал меньше, ведь есть и другие парковки». Сергей: «Раньше люди оставляли здесь машины чуть ли не на всю зиму. Дышать было нечем, большая загазованность. На мой взгляд, это правильное нововведение. Барнаульцы большее не бросают свои автомобили как попало, парковаться стало проще».

Напомним, тестовый режим платной парковки без оплаты и учета времени стоянки запустили 20 ноября. Это привело к нескольким инцидентам.