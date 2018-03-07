Первый весенний дождь устроил жуть на алтайских дорогах. Снимки из соцсетей

Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/barneos22. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/incident_22. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.

По данным барнаульского отдела ГИБДД утром в городе произошло 8 ДТП, в которых 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Серьезная авария произошла в 9:00 на пересечении улиц Георгиева — Сухэ Батора: столкнулись маршрутки "Хундай Каунти" и "Газель". По предварительным данным, 9 человек получили травмы.

Тревожные сообщения приходят из Бийска, Рубцовска, Новоалтайска. Подписчики различных пабликов сообщают, что "каток" на трассах Р-256 (Чуйский тракт) и А-322 (Барнаул-Рубцовск). А возле Змеиногорска из-за сильного ветра с дороги снесло на обочину "Газель".

Напомним, что накануне в крае был объявлен штормовой прогноз. Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок. Однако в канун 8 марта на дороги выйдут те, кто ездит с поздравлениями или закупается перед Международным женским днем, что еще больше осложнит ситуацию.

ГИБДД в этот "день жестянщика" предупреждает водителей и пешеходов:

— Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными при выполнении маневров перестроения, при проезде остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Пешеходам перед началом перехода проезжей части необходимо убедится в безопасности, а именно в том что водители транспортных средств вас видят и готовы пропустить, только после этого переходить проезжую часть. Пешеходам в условиях непогоды рекомендовано использование световозвращающих элементов.

А вот как после ночного дождика получила ледяной тюнинг барнаульская машина:

Какой будет погода

Синоптики сообщили, что 7 марта и ночью 8 марта ожидают усиление ветра до 18 м/с, местами с порывами до 25 м/с. Также прогнозируют осадки, местами сильные: мокрый снег с дождем, переходящий в снег. Также возможны продолжительные метели, на дорогах сильный гололед.

7 марта термометры будут показывать +2...+7, в предгорьях местами до +10. При этом будет дуть ветер до 12-17 м/с, местами до 20-25 м/c. Ожидаются осадки (мокрый снег с дождем), гололед, метель.

В ночь на 8 марта температура понизится до -8...-18, днем поднимется до -2...-10. Ветер будет юго-западный, 8-13 м/с, по востоку края до 15-20 м/с.

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