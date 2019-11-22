Песков заступился за чиновников, устроивших скандал с медсправками для водителей

В администрации президента (АП) России считают, что никого из сотрудников Минздрава РФ не надо наказывать за скандал с новыми правилами получения справок для автолюбителей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что это только рабочий процесс, пишет ura.ru.

«За рабочий процесс не надо никого наказывать. Это рабочий процесс, происходит корректировка», — сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что изменения не согласовывались с АП.

«Цель абсолютно благая — безопасность и сохранение жизней тысяч людей, которые ежегодно гибнут на дорогах. Главным образом по причине пьянства за рулем. Но справедливости ради нужно заметить, что не все было просчитано», — сказал Песков.

ЧП

Между тем в Казани пожилой автомобилист умер в очереди за медсправкой по «старым ценам».

Что произошло

22 ноября должен был вступить в силу новый приказ Минздрава о порядке медицинского осмотра для водителей.

В ведомстве решили, что для получения прав гражданам нужно сдавать анализ мочи на наркотики и анализ крови для выявления хронического алкоголизма. <Раньше эти анализы брали только при обнаружении конкретных симптомов.>

Из-за возросшего количества процедур стоимость медицинских справок должна была вырасти в разы (в Томске — в 20 раз, в Ярославле — в 13 раз, в Красноярске и Воронеже — в 5 раз), пишет znak.com.

В российских городах из-за новых правил образовались километровые очереди за медсправками. Некоторые автомобилисты занимали очереди с часу ночи. Очевидцы рассказывают о случаях, когда люди устраивали драки при выяснении того, кто первый стоял на прием.

Медики заявили, что не справляются с наплывом посетителей.

Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей «с учетом обеспокоенности граждан».

Президент Владимир Путин вовсе назвал «чушью» новые правила.

«Я сам узнал об этом из СМИ, это чушь какая-то. Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — заявил глава государства.

Уточнение

Новый порядок медосмотра для водителей при получении прав вступит в силу с 1 июля 2020 года, следует из приказа Минздрава РФ.

Приказ подписан главой ведомства Вероникой Скворцовой.