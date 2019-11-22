Пожилой автомобилист умер в очереди за водительской медсправкой

Трагедия произошла 21 ноября в республиканском наркологическом центре.
Во время ожидания приема мужчине стало плохо и он упал.
«Вызвали скорую, приехала не сразу. Позвали врача, он пришел с глицином и манометром», — пишут очевидцы в паблике «Регион-116».
Скончался мужчина 1946 года рождения.
История вопроса
22 ноября должен был вступить в силу новый приказ Минздрава о порядке медицинского осмотра для водителей.
В ведомстве решили, что для получения прав гражданам нужно сдавать анализ мочи на наркотики и анализ крови для выявления хронического алкоголизма. <Раньше эти анализы брали только при обнаружении конкретных симптомов.>
Из-за возросшего количества процедур стоимость медицинских справок должна была вырасти в разы (в Томске — в 20 раз, в Ярославле — в 13 раз, в Красноярске и Воронеже — в 5 раз), пишет znak.com.
В российских городах из-за новых правил образовались километровые очереди за медсправками. Некоторые автомобилисты занимали очереди с часу ночи. Очевидцы рассказывают о случаях, когда люди устраивали драки при выяснении того, кто первый стоял на прием.
Медики заявили, что не справляются с наплывом посетителей.
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей «с учетом обеспокоенности граждан».
Президент Владимир Путин вовсе назвал «чушью» новые правила.
«Я сам узнал об этом из СМИ, это чушь какая-то. Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — заявил глава государства.
Уточнение
Новый порядок медосмотра для водителей при получении прав вступит в силу с 1 июля 2020 года, следует из приказа Минздрава РФ.
Приказ подписан главой ведомства Вероникой Скворцовой.