GMC Sierra 2022 года выпуска продают в Барнауле за 10,5 млн рублей. Объявление выставили на "Дроме".

Пикап с топовым двигателем продают в Барнауле за 10,5 млн рублей.

Отмечается, что Sierra 1500 получила новый собственный интерьер во всех комплектациях.

Теперь в автомобиле присутствует новая передняя панель. На ней доминирует горизонтальная планировка: центральные дефлекторы вентиляции растянулись в ширину, в ряды расставлены блоки клавиш и рукояток, медиасистема — с широкоформатным экраном на 13,4 дюйма (и встроенными сервисами Google).

Снаружи Sierra изменилась. Появились новые фары в стиле других моделей GMC (с анимированными поворотниками), другие бамперы и решетка радиатора. Среди опций остались углепластиковая грузовая платформа (она прочнее и вместительнее базовой стальной) и задний борт MultiPro со встроенной откидной секцией.

У Sierra дизельный двигатель на три литра, автоматическая коробка передач и 277 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что раритетный и супер легкий Mercedes продают в Сибири за 210 млн рублей.

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