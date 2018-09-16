Питерские специалисты советуют переделать перекресток у барнаульского «Мира»

Устройство движения на пересечении проспектов Красноармейского и Строителей нужно заметно изменить, чтобы он стал более безопасным. Это следует из предложений, которые внесла компания «СПБ-Энерготехнологии» из Санкт-Петербурга.

«СПБ-Энерготехнологии» выполнила комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) для Барнаула. Авторы документа предложили, как улучшить 16 участков на дорогах краевой столицы. Наиболее интересные предложения касаются участка между кинотеатром «Мир» и гостиницей «Барнаул».

Разработчики считают, что нужно изменить схему левого поворота со Строителей на Красноармейский. Сейчас поток объезжает клумбу. Авторы документа считают, что автомобилисты должны «срезать» путь вдоль трамвайных рельс. Здесь можно также пустить две полосы для движения. На освободившемся отрезке на Строителей специалисты предлагают организовать выделенную полосу для автобусов.

Слева существующие перекресток , справа — предложения из КСОДДа. из архива редакции

Также на перекрестке предлагают создать огороженный и приподнятый над уровнем проезжей части островок безопасности. Место для разворота, по плану «СПБ-Энерготехнологии», нужно перенести немного дальше от перекрестка.

На других перекрестках изменения, которые предлагают питерские эксперты, не столь радикальны. В основном разработчики КСОДДа советуют барнаульским властям установить дополнительные ограждения, обустроить пешеходные переходы или дополнительные полосы для поворота. Посмотреть их можно в опубликованном на сайте мэрии отчете (стр 94−107). Из наиболее интересных предложений можно отметить обустройство кольцевого движения на перекрестке Павловского тракта и ул. Попова.

Что такое КСОДД и почему его делают питерцы?

КСОДД — составная часть генплана. Она должна дать представление, как городу менять дорожную инфраструктуру таким образом, чтобы снизить аварийности и увеличить пропускную способность улиц, а также улучшить экологию. По сути, это научно-исследовательская работа, итогом которой должны быть конкретные обоснованные предложения (где и почему нужно установить светофор, построить развязку, расширить проезжую часть и т. д.)

В 2017 году администрация Барнаула выделила на это 12 млн рублей. Тендер выиграла фирма «СПБ-Энерготехнологии». Она взялась выполнить КСОДД менее чем за 3 млн рублей. Эксперты говорили, что за такие деньги выполнить качественную работу нельзя. Чиновники обещали, что не примут документ, если он будет сделан бестолково. В итоге КСОДД приняли, отчет о проделанной работе опубликован на сайте мэрии.