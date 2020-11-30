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Платную парковку предложили отменить на время пандемии коронавируса

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал в своем Telegram-канале про законопроект, который позволит запретить взимание платы за парковку.

Платная парковка на Привокзальной площади
Платная парковка на Привокзальной площади
Анна Зайкова

Такая мера, как уточнил Нилов, необходима при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Как уточняет «Парламентская газета», документ предлагает внести изменение в закон об организации дорожного движения, согласно которому «парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, при введении режима <…> не может быть платной».

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции многие граждане, ранее пользовавшиеся общественным транспортом, в целях сохранения своего здоровья пересели на личные автомобили. При этом они вынуждены размещать автомобили на платной парковке, являющейся частью улично-дорожной сети, что негативно сказывается на уровне их доходов», — отмечают авторы инициативы.

Разбитый &quot;Мерседес&quot; на парковке Барнаула.
Разбитый «Мерседес» на парковке Барнаула.
vk.com/barneos22.

Нилов подчеркнул, что в особых ситуациях, когда личный транспорт становится безопаснее общественного, парковка общего пользования должна быть бесплатной.

В настоящее время решение о введении платы принимают власти субъектов и органы местного самоуправления.

Платные парковки могут запретить на основании регионального закона, но лишь на территориях, которые прилегают к школам, детсадам, объектам спорта, медучреждениям, организациям культуры и зданиям органов власти.

Ранее Нилов нашел способ заставить всех носить маски — нужно обеспечить людей возможностью получать их бесплатно.

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