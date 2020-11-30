Платную парковку предложили отменить на время пандемии коронавируса

Такая мера, как уточнил Нилов, необходима при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Как уточняет «Парламентская газета», документ предлагает внести изменение в закон об организации дорожного движения, согласно которому «парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, при введении режима <…> не может быть платной».
«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции многие граждане, ранее пользовавшиеся общественным транспортом, в целях сохранения своего здоровья пересели на личные автомобили. При этом они вынуждены размещать автомобили на платной парковке, являющейся частью улично-дорожной сети, что негативно сказывается на уровне их доходов», — отмечают авторы инициативы.
Нилов подчеркнул, что в особых ситуациях, когда личный транспорт становится безопаснее общественного, парковка общего пользования должна быть бесплатной.
В настоящее время решение о введении платы принимают власти субъектов и органы местного самоуправления.
Платные парковки могут запретить на основании регионального закона, но лишь на территориях, которые прилегают к школам, детсадам, объектам спорта, медучреждениям, организациям культуры и зданиям органов власти.
Ранее Нилов нашел способ заставить всех носить маски — нужно обеспечить людей возможностью получать их бесплатно.