Платную парковку предложили отменить на время пандемии коронавируса

Такая мера, как уточнил Нилов, необходима при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Как уточняет «Парламентская газета», документ предлагает внести изменение в закон об организации дорожного движения, согласно которому «парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, при введении режима <…> не может быть платной».

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции многие граждане, ранее пользовавшиеся общественным транспортом, в целях сохранения своего здоровья пересели на личные автомобили. При этом они вынуждены размещать автомобили на платной парковке, являющейся частью улично-дорожной сети, что негативно сказывается на уровне их доходов», — отмечают авторы инициативы.