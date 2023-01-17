17 января
﻿
Автоновости

Почему мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать в России

Мобильные приложения зарубежных автомобильных брендов — Skoda, Kia, Infiniti и Nissan — перестали работать в России. Об этом сообщает ТАСС.

С телефоном в автомобиле.
С телефоном в автомобиле.
CC0
1 Приложения каких авто перестали работать?

Работу приложений ограничили бренды Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Ранее производители Skoda, Infiniti, Nissan уведомляли сервисы о предстоящем отключении.

Дилерский центр «Автодом» сообщил, что есть проблемы с работой приложений у Land Rover и Jaguar. Официальные производители уведомляли о возможных проблемах. Два месяца идут работы по устранению ошибок

В начале лета 2022 года отключили приложение Porsche. Соответствующих уведомлений дилерам от автопроизводителя не поступало.

2 Какие приложения работают?

Мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR — работают в обычном режиме.

Также в дилерском центре «Автодом» заявили, что основные приложения брендов BMW, AudiService работают в штатном режиме.

BMW X6 M II за 5,9 млн рублей
BMW X6 M II за 5,9 млн рублей
Auto.ru
3 Что с приложениями Mercedes?

29 декабря Mercedes-Benz заявил, что прекращает поддержку большинства своих сервисных программ.

Несмотря на это, сервисная поддержка на данный момент все еще работает, сообщает ТАСС. Но оборудование для настройки систем автомобилей не обновляется.

Также по прежнему работает приложение для смартфонов Mercedes Me Connect.

4 Есть альтернатива?

Альтернатив привычным приложения на данный момент нет.

В декабре 2022 года стало известно, что Evolute запустил собственное мобильное приложение, которое позволит управлять электромобилями российской марки удаленно, а также облегчит поиск зарядной станции.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость