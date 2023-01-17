Почему мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать в России

1 Приложения каких авто перестали работать?

Работу приложений ограничили бренды Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Ранее производители Skoda, Infiniti, Nissan уведомляли сервисы о предстоящем отключении.

Дилерский центр «Автодом» сообщил, что есть проблемы с работой приложений у Land Rover и Jaguar. Официальные производители уведомляли о возможных проблемах. Два месяца идут работы по устранению ошибок

В начале лета 2022 года отключили приложение Porsche. Соответствующих уведомлений дилерам от автопроизводителя не поступало.