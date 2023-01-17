Почему мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать в России

Работу приложений ограничили бренды Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Ранее производители Skoda, Infiniti, Nissan уведомляли сервисы о предстоящем отключении.
Дилерский центр «Автодом» сообщил, что есть проблемы с работой приложений у Land Rover и Jaguar. Официальные производители уведомляли о возможных проблемах. Два месяца идут работы по устранению ошибок
В начале лета 2022 года отключили приложение Porsche. Соответствующих уведомлений дилерам от автопроизводителя не поступало.
Мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR — работают в обычном режиме.
Также в дилерском центре «Автодом» заявили, что основные приложения брендов BMW, AudiService работают в штатном режиме.
29 декабря Mercedes-Benz заявил, что прекращает поддержку большинства своих сервисных программ.
Несмотря на это, сервисная поддержка на данный момент все еще работает, сообщает ТАСС. Но оборудование для настройки систем автомобилей не обновляется.
Также по прежнему работает приложение для смартфонов Mercedes Me Connect.
Альтернатив привычным приложения на данный момент нет.
В декабре 2022 года стало известно, что Evolute запустил собственное мобильное приложение, которое позволит управлять электромобилями российской марки удаленно, а также облегчит поиск зарядной станции.
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