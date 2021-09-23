Почему российских автомобилистов прекратили штрафовать за превышение средней скорости

2 Почему за «нарушение» перестали наказывать?

Россияне неоднократно жаловались на незаконность штрафа за превышение средней скорости. Отмечается, что в последние 7 лет в стране была широко распространена практика, когда нарушение автоматически фиксировали две камеры на расстоянии нескольких километров друг от друга.