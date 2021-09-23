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Автоновости

Почему российских автомобилистов прекратили штрафовать за превышение средней скорости

Россиян перестали штрафовать за превышение средней скорости на дорогах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0
1 Что такое средняя скорость?

Издание отмечает, что понятие «средняя скорость» не прописано в законодательстве. И даже федеральная статистика не содержит сведений о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных автоматически.

2 Почему за «нарушение» перестали наказывать?

Россияне неоднократно жаловались на незаконность штрафа за превышение средней скорости. Отмечается, что в последние 7 лет в стране была широко распространена практика, когда нарушение автоматически фиксировали две камеры на расстоянии нескольких километров друг от друга.

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов
3 Когда за превышение средней скорости прекратили штрафовать?

Дата и причина отмены штрафа не уточняются.

Напомним, в России водителей начали наказывать за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних боковых стеклах.

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