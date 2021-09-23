Почему российских автомобилистов прекратили штрафовать за превышение средней скорости

Издание отмечает, что понятие «средняя скорость» не прописано в законодательстве. И даже федеральная статистика не содержит сведений о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных автоматически.
Россияне неоднократно жаловались на незаконность штрафа за превышение средней скорости. Отмечается, что в последние 7 лет в стране была широко распространена практика, когда нарушение автоматически фиксировали две камеры на расстоянии нескольких километров друг от друга.
Дата и причина отмены штрафа не уточняются.
Напомним, в России водителей начали наказывать за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних боковых стеклах.