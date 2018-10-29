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Россиянам простили 5 млн штрафов из-за ошибки ГИБДД

Российская Госавтоинспекция не смогла вынести больше 5 миллионов штрафных постановлений из-за ошибки в базе данных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника ГИБДД Михаила Черникова.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Черников рассказал, что после при слиянии региональной и федеральной баз не полностью или некорректно переносится адрес автовладельца. Из-за этого программа, составляющая постановления, отправляет документы в корзину. В результате, например, за два года УГИБДД Москвы не вынесло 5,4 миллиона постановлений.

По информации издания, предположительно, речь идет о 10% нарушений, которые были зафиксированы камерами, но остались неоформленными.

Аналогичная ситуация происходит в регионах. Данных об общем числе нарушителей, которым «простили» штрафы, пока не известно.

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