24 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Почти 50 тыс. автомобилей различных моделей отзывает Toyota в России

Toyota отзывает в России 47 тыс. автомобилей. Данная мера — из-за проблем с ПО модуля передачи данных.

Автомобиль, Toyota.
Автомобиль, Toyota.
СС0

Под отзыв попали автомобили Lexus и Toyota различных моделей, следует из данных Росстандарта.

Концерн известит автовладельцев автомобилей письмом или по телефону, указывает bfm.ru.

Ранее Toyota и Lexus отозвали в России более 82 тыс. пожароопасных кроссоверов. У машин обнаружили дефект уплотнителя нагревателя, расположенного внутри форсунки.

Модели

Отзываются модели Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость