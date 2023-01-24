Почти 50 тыс. автомобилей различных моделей отзывает Toyota в России

Под отзыв попали автомобили Lexus и Toyota различных моделей, следует из данных Росстандарта.
Концерн известит автовладельцев автомобилей письмом или по телефону, указывает bfm.ru.
Ранее Toyota и Lexus отозвали в России более 82 тыс. пожароопасных кроссоверов. У машин обнаружили дефект уплотнителя нагревателя, расположенного внутри форсунки.
Модели
Отзываются модели Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350.
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