Читайте нас в соцсетях
10 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Автоновости
1423

Под Барнаулом пьяный лихач разбил Lexus семьи из Тверской области

На трассе А-322 между Калманкой и Калистратихой поздним вечером 9 сентября произошла жесткая авария: ВАЗ влетел в Lexus RX. В иномарке, которая превратилась в груду металла, ехала семья из Тверской области. Об этом сообщила очевидец Елена Головина в паблике «Барнаул 22».

ДТП в Калманском районе.
ДТП в Калманском районе.
Елена Головина в vk.com/barneos22

Елена была на месте ДТП и утверждает, что виновник ДТП был очень пьян. «Главное, все живы и не было детей», — отметила очевидец.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка