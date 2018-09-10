Под Барнаулом пьяный лихач разбил Lexus семьи из Тверской области

Елена была на месте ДТП и утверждает, что виновник ДТП был очень пьян. «Главное, все живы и не было детей», — отметила очевидец.
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На трассе А-322 между Калманкой и Калистратихой поздним вечером 9 сентября произошла жесткая авария: ВАЗ влетел в Lexus RX. В иномарке, которая превратилась в груду металла, ехала семья из Тверской области. Об этом сообщила очевидец Елена Головина в паблике «Барнаул 22».
Елена была на месте ДТП и утверждает, что виновник ДТП был очень пьян. «Главное, все живы и не было детей», — отметила очевидец.
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