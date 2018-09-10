Под Барнаулом пьяный лихач разбил Lexus семьи из Тверской области

На трассе А-322 между Калманкой и Калистратихой поздним вечером 9 сентября произошла жесткая авария: ВАЗ влетел в Lexus RX. В иномарке, которая превратилась в груду металла, ехала семья из Тверской области. Об этом сообщила очевидец Елена Головина в паблике «Барнаул 22».