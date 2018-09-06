В Барнауле днем 6 сентября произошла авария с участием нескольких автомобилей, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

В центре Барнаула после массового ДТП иномарка влетела в столб.

ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя. Столкнулись два внедорожника Mitsubishi Pajero и автомобиль Toyota Chaser. От удара легковушка врезалась в столб. О пострадавших не сообщается.

На снимках с места аварии видно, что сильнее всего пострадала Toyota. У автомобиля смяло переднюю часть, треснуло лобовое стекло.

На месте ДТП образовалась пробка. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, 5 сентября в Барнауле также произошло массовое ДТП. В аварии пострадали 2 человека.