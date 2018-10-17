Под Барнаулом жестко перевернулся автомобиль Nissan, в больнице два человека

ДТП произошло в 00:10 часов на 6 километре дороги «Фирсово — Бобровка — Рассказиха». По предварительной информации, 32-летний водитель Nissan Note не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В результате аварии пострадали водитель и 27-летний пассажир автомобиля Nissan. Мужчин госпитализировали с полученными травмами.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль сильно смяло. У иномарки сработали подушки безопасности.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.