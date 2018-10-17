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Под Барнаулом жестко перевернулся автомобиль Nissan, в больнице два человека

В Первомайском районе в ночь с 16 на 17 октября съехал с дороги и опрокинулся автомобиль Nissan Note, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

ДТП в Первомайском районе.
ДТП в Первомайском районе.
Михаил в vk.com/incident22

ДТП произошло в 00:10 часов на 6 километре дороги «Фирсово — Бобровка — Рассказиха». По предварительной информации, 32-летний водитель Nissan Note не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии пострадали водитель и 27-летний пассажир автомобиля Nissan. Мужчин госпитализировали с полученными травмами.

ДТП в Первомайском районе.
ДТП в Первомайском районе.
Михаил в vk.com/incident22

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль сильно смяло. У иномарки сработали подушки безопасности.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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