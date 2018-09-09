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Под Бийском опрокинулся большегруз

В Бийском районе недалеко от села Лесное опрокинулся большегруз Scania, сообщают подписчики в группе «Инцидент Бийск».

Около села Лесное опрокинулся большегруз.
Около села Лесное опрокинулся большегруз.
vk.com/incident_22

ДТП произошло 9 сентября примерно в 19 часов. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Причиной аварии стало лопнувшее колесо.

Большегруз лежит на боку в кювете. Булыжники, которые были в кузове, просыпались на землю.

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