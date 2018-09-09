Под Бийском опрокинулся большегруз

В Бийском районе недалеко от села Лесное опрокинулся большегруз Scania, сообщают подписчики в группе «Инцидент Бийск».

ДТП произошло 9 сентября примерно в 19 часов. По словам очевидцев, пострадавших нет.

Причиной аварии стало лопнувшее колесо.

Большегруз лежит на боку в кювете. Булыжники, которые были в кузове, просыпались на землю.