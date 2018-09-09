Под Бийском опрокинулся большегруз

ДТП произошло 9 сентября примерно в 19 часов. По словам очевидцев, пострадавших нет.
Причиной аварии стало лопнувшее колесо.
Большегруз лежит на боку в кювете. Булыжники, которые были в кузове, просыпались на землю.
В Бийском районе недалеко от села Лесное опрокинулся большегруз Scania, сообщают подписчики в группе «Инцидент Бийск».
ДТП произошло 9 сентября примерно в 19 часов. По словам очевидцев, пострадавших нет.
Причиной аварии стало лопнувшее колесо.
Большегруз лежит на боку в кювете. Булыжники, которые были в кузове, просыпались на землю.
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