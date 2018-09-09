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В Бийске построят новый спорткомплекс

В следующем году в Бийске планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс: в нем смогут одновременно заниматься более ста детей. В здании будут тренажерный и игровой залы, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В Бийске построят физкультурно-оздоровительный комплекс
В Бийске построят физкультурно-оздоровительный комплекс
"Бийский рабочий"

Спорткомплекс построят у школы по улице Разина, 5.

Глава Бийска Александр Студеникин считает, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс необходим:

В этом микрорайоне снесены старые дома, будем возводить новые. Да и у школы появятся хорошие площадки для физкультуры. Ко всему прочему в новых площадях нуждается и секция греко-римской борьбы.

По предварительным данным, строительство может начаться весной 2019 года. Спортивно-оздоровительный центр дополнит комплекс спортивных сооружений района — стадион «Юбилейный» и бассейн «Дельфин».

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