В Бийске построят новый спорткомплекс

Спорткомплекс построят у школы по улице Разина, 5.

Глава Бийска Александр Студеникин считает, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс необходим:

В этом микрорайоне снесены старые дома, будем возводить новые. Да и у школы появятся хорошие площадки для физкультуры. Ко всему прочему в новых площадях нуждается и секция греко-римской борьбы.