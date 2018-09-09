В Бийске построят новый спорткомплекс

Спорткомплекс построят у школы по улице Разина, 5.
Глава Бийска Александр Студеникин считает, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс необходим:
В этом микрорайоне снесены старые дома, будем возводить новые. Да и у школы появятся хорошие площадки для физкультуры. Ко всему прочему в новых площадях нуждается и секция греко-римской борьбы.
По предварительным данным, строительство может начаться весной 2019 года. Спортивно-оздоровительный центр дополнит комплекс спортивных сооружений района — стадион «Юбилейный» и бассейн «Дельфин».