Директора бийского драмтеатра обвиняют в хищении 1 млн рублей. Уголовное дело направили в суд, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным следствия, руководитель театра начисляла четверым фиктивным работникам театра зарплаты и премии. Женщина получала чужие деньги около трех лет. Всего 66-летняя злоумышленница похитила больше 1 млн рублей.

Обвиняемая частично признала свою вину и добровольно не погасила причиненный ущерб, — отмечают в ведомстве.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Источники «Банкфакса» рассказали, что проверка проходила в Бийском драмтеатре, где якобы нашли нарушения.