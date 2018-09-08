В Бийске после скандала вынуждены закрыть приют для бездомных животных

Бийский приют для бездомных животных «Преданность» заявляет о том, что вынужден приостановить свою деятельность после скандала, когда выяснилось, что в доме, где находились на передержке животные приюта, замучили котят. Об этом сообщают « Вести Алтай ».

Об издевательстве над животными в одной из бийских квартир узнала Елена Рожкова, владелица другого приюта — «Кошачий остров». Она сделала кадры кричащих, измождённых котят. Ей стало известно, что в запертой квартире волонтёр приюта «Преданность» оставил на произвол судьбы с десяток животных.

Однако такие передержки на квартирах у бийчан для приюта «Преданность», по сути, мера вынужденная. Полгода назад сгорели практически все помещения приюта. Выживших животных раздавали на время волонтёрам, друзьям и просто неравнодушным людям. Сейчас помещение практически восстановлено, но отказаться от таких передержек в «Преданности» пока не могут.

Екатерина Шаерман,

директор общества защиты животных «Преданность»:

На телефон горячей линии люди обращаются к нам, мы не можем просто сказать: у нас нет мест, идите делайте сами, что хотите, то есть мы говорим, мы единственное, чем можем вам помочь, — это выложить у нас в соцсетях, может быть, найдётся неравнодушный человек и возьмёт животное на передержку. Это люди — физические лица, это их частная собственность, и мы не имеем никакой физической возможности быть ежеминутно с каждым, проверять.

Животные добавляются в приют ещё и после отлова собак. А мест по-прежнему нет. «Преданность» — единственная организация, осуществляющая гуманный отлов животных по муниципальному контракту. Но после инцидента с умирающими котятами в соцсетях на приют посыпались многочисленные обвинения.

По словам Шаерман, льются грязыне обвинения с переходом на личности.

Екатерина Шаерман,

директор общества защиты животных «Преданность»:

Обвинения совершенно не обоснованы. Именно поэтому мы теперь просто завершаем муниципальный контракт, который у нас есть. И мы уступаем место тем людям, которые могут делать всё это хорошо, идеально и за эти копейки.

За полгода «Преданность» смогла отловить более 650 собак, большая половина из которых была стерилизована. Но на сегодняшний день муниципальный контракт у «Преданности» выполнен, а новый ещё не заключён.