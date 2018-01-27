Всех четвероногих погорельцев из приюта забрали жители Бийска

Подписчики сообщества "Преданность" обратились за помощью к горожанам — приютить выживших животных.

Неравнодушные бийчане откликнулись. "Бийчане просто герои: столько помощи руками, помощи кормами, горячей едой, стройматериалами...до самой ночи люди ехали и ехали. Удалось раздать всех животных, нуждающихся в тепле, на временную передержку, а кто-то и вовсе уехал домой. На данный момент удалось провести электричество в несколько комнат, часть помещений нагрели тепловыми пушками, откопали и отогрели котёл, очень надеемся, что систему отопления удастся спасти хотя бы частично. Все уличные собаки до отвала накормлены продолжают жить в привычном режиме в ожидании своего хозяина. Будки утеплены, солома постелена, нужно только усиленное питание в мороз", — сообщается в паблике приюта.

27 января на территории приюта пройдет субботник — нужно разбирать завалы после пожара. На призыв уже откликнулись добровольцы.

В пожаре погибли более 20 кошек и собак, еще более сотни не пострадали, — сообщила ТАСС куратор автономной некоммерческой организации "Общество защиты животных "Преданность" Нина Кузнецова.

Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Справка

Приют действовал в этом здании два года. Постоянно там содержатся от 20 до 70 кошек и до 150 собак. Некоммерческая организация существует на пожертвования.