Всех четвероногих погорельцев из приюта забрали жители Бийска

В Бийске ночью 25 января произошло возгорание в приюте для животных "Преданность", погибло несколько питомцев.
Подписчики сообщества "Преданность" обратились за помощью к горожанам — приютить выживших животных.
Неравнодушные бийчане откликнулись. "Бийчане просто герои: столько помощи руками, помощи кормами, горячей едой, стройматериалами...до самой ночи люди ехали и ехали. Удалось раздать всех животных, нуждающихся в тепле, на временную передержку, а кто-то и вовсе уехал домой. На данный момент удалось провести электричество в несколько комнат, часть помещений нагрели тепловыми пушками, откопали и отогрели котёл, очень надеемся, что систему отопления удастся спасти хотя бы частично. Все уличные собаки до отвала накормлены продолжают жить в привычном режиме в ожидании своего хозяина. Будки утеплены, солома постелена, нужно только усиленное питание в мороз", — сообщается в паблике приюта.
27 января на территории приюта пройдет субботник — нужно разбирать завалы после пожара. На призыв уже откликнулись добровольцы.
В пожаре погибли более 20 кошек и собак, еще более сотни не пострадали, — сообщила ТАСС куратор автономной некоммерческой организации "Общество защиты животных "Преданность" Нина Кузнецова.
Предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
Справка
Приют действовал в этом здании два года. Постоянно там содержатся от 20 до 70 кошек и до 150 собак. Некоммерческая организация существует на пожертвования.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.