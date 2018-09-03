Депутаты Госдумы решили пересмотреть зарплаты учителей после ухода педагогов из бийского колледжа

Депутаты Госдумы предлагают приравнять базовую ставку зарплаты учителей к двум минимальным размерам оплаты труда (МРОТ). Законопроект оказался в распоряжении издания «Коммерсантъ». Для доказательства значения новой инициативы приводят пример Бийска, где педагоги уходят из колледжа из-за маленьких ставок, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в ближайшие две недели депутаты Госдумы Олег Смолин и Николай Коломейцев планируют внести в парламент предложение о закреплении ставки заработной платы педагогических работников на уровне не ниже двух региональных МРОТ.

По данным профсоюза «Учитель», подавляющее большинство преподавателей либо работают на две ставки, либо являются совместителями. Так в Бийском государственном колледже рядовые педагоги получают 3386 рублей за ставку, высшей категорией — 5656 рублей. Каждый год из учреждения увольняется множество учителей.

Одной из главных проблем существующей модели оплаты труда является рост трудовой нагрузки на учителей (как по ведению уроков, так и за рамками учебных часов), за счет которого чиновники имеют возможность отчитываться о росте зарплат, говорит оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.

Она отмечает, что все это негативно влияет на качество образования, состояние здоровья педагогов, а также ведет к оттоку из сферы образования лучших кадров

По действующим правилам, зарплата педагогов складывается из базовой (не может быть ниже МРОТ) и стимулирующей (например, надбавки за достижения учеников, стаж и квалификацию) частей. Школы также вправе назначать компенсирующие выплаты (за работу с учениками с ограниченными возможностями здоровья, например) и премии.

В майском указе президента РФ от 2012 года сказано, что зарплата учителей должна быть равна средней по региону.

Altapress.ru писал, что реальная зарплата алтайских учителей опустилась до уровня 2012 года. Дело в том, что Алтайский край остается одним из немногих регионов России, где для педагогов действует подушевая система оплаты.