Российские учителя задумались об уходе из школы

Около 20% учителей российских школ подумывают об уходе со своей работы из-за низкой заработной платы, пишет РБК.
Согласно мониторингу, который провел Общероссийский народный фронт (ОНФ) в 82 регионах России, уровень реальной зарплаты учителей различается в разы: от 18,5 тыс. руб. в Псковской и Костромской областях до 41 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и Архангельской области.
В ОНФ отмечают, что реальный уровень зарплат учителей значительно ниже данных, которые публикует Росстат. Например, в Свердловской области эта разница составляет 9 тыс. руб. (24 тыс. против 33 тыс. руб.), а в Мурманской — 14 тыс. (36 тыс. руб. против 50 тыс. руб.). При этом в некоторых местах, например, в карельском городе Пудож, заработная плата учителей едва превышает 10 тыс. руб.
Все это приводит к тому, что у рядовых учителей хватает денег лишь на покупку продуктов питания и оплату коммунальных услуг, а уже с покупкой новой одежды возникают проблемы.
Теоретически эту проблему должны решать компенсационные выплаты, однако, по словам 57% учителей, они их не получают вообще. Остальные признаются, что объем таких выплат может различаться в несколько раз от месяца к месяцу, при этом их получение зависит от ведения огромного количества отчетов, механизм которых часто непонятен, пишет "Коммерсантъ".
Ознакомившись с результатами мониторинга, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина отметила, что ситуация со стимулирующими выплатами для учителей ухудшается с каждым годом. По словам госпожи Духаниной, чтобы решить эту проблему, необходимо вернуться к стабильному окладу для учителей, который позволит им лучше планировать свои расходы.
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