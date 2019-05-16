В центре Барнаула в двух местах провалился асфальт

16 мая в Барнауле в двух местах образовались провалы асфальта, а в одном случае вода вышла на поверхность, пишут жители в соцсетях. Это произошло из-за проведения опрессовки коммунальных сетей.

Один провал случился на ул. Пролетарская в районе дома № 69, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Асфальт провалился под тяжестью мусоровоза, который поворачивал во двор.

Под мусоровозом провалился асфальт. «Инцидент Барнаул»

Аналогичный случай, но уже с вышедшей на поверхность водой, произошел на ул. Папанинцев, 106а, пишут в Barnaul22.

Коммунальный порыв. Barnaul22

Напомним, с 13 по 22 мая энергетики СГК проведут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. После этого — с 23 мая по 5 июня — энергетики приступят к ремонтам на теплосетях. С 17 июня по 26 июня испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонты начнутся сразу после — с 27 июня по 10 июля.