Под Новосибирском дорожники нанесли разметку на траву на обочине

28 мая в Новосибирской области автолюбители обнаружили свежую дорожную разметку, нанесенную прямо на траву на обочине дороги, сообщает паблик АСТ-54.
В Новосибирской области нанесли разметку на траву. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирской области нанесли разметку на траву. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.
Свежая краска нанесена мимо асфальта у перекрестка дороги Р-254, ведущей в Новосибирск и Омск (в 98 км от столицы СФО). Читатели паблика предположили, что дорожники не промахнулись, а просто потренировались на травке.
Напомним, что минувшим летом, омские дорожники, работавшие в Республике Алтай на Чуйском тракте, нанесли разметку поверх мертвой кошки.
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