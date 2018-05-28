Под Новосибирском дорожники нанесли разметку на траву на обочине

В Новосибирской области нанесли разметку на траву. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирской области нанесли разметку на траву. 28 мая 2018 года. Фото : vk.com/act54.

Свежая краска нанесена мимо асфальта у перекрестка дороги Р-254, ведущей в Новосибирск и Омск (в 98 км от столицы СФО). Читатели паблика предположили, что дорожники не промахнулись, а просто потренировались на травке.

Напомним, что минувшим летом, омские дорожники, работавшие в Республике Алтай на Чуйском тракте, нанесли разметку поверх мертвой кошки.

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