Под Петербургом в автокатастрофе погиб известный оперный певец

Вечером 16 сентября на трассе Псков—Санкт-Петербург в автомобильной аварии скончался популярный питерский оперный певец, баритон Михаил Луконин. Машина, в которой ехал артист, превратилась в груду металла, сообщает «Рен-ТВ».

Машина Луконина встала на перекрестке на красный сигнал светофора. Ехавший на полной скорости грузовик снес несколько остановившихся автомобилей, в том числе и тот, которым управлял оперный певец. Эта машина приняла первый удар фуры на себя.

Что известно о Михаиле Луконине

Михаил Луконин известен в Петербурге как автор песен к знаменательным датам, событиям, связанным с историей города. Также Луконин был знаменит как драматический артист. В его репертуаре было около 800 произведений на восьми языках, а музыкальный диск «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» номинирован на премию Грэмми, пишет РИА Новости.