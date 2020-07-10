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Автоновости

Подгнившее дерево рухнуло и разбило машины в Барнауле

На Павловском тракте, 66 на автомобили рухнуло дерево. Повреждения получили три машины. Владельцы начали выяснять, кто должен понести ответственность за инцидент, но пока безуспешно.

Дерево разбило три автомобиля в Барнауле.
Дерево разбило три автомобиля в Барнауле.
Barnaul22

ЧП произошло 8 июля. Автомобили были припаркованы у подъезда во дворе дома. Рухнувшее дерево было подгнившим, пишут в группе Barnaul22.

«В результате повреждены 3 автомобиля из-за того, что ЖЭУ не приняло своевременные меры. На месте работали сотрудники ГИБДД», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, участок, на котором росло дерево, не стоит на кадастровом учете и владельцев у него нет.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Правоохранители занялись поиском ответственных за участок.

9 июля из-за сильного ветра с грозой в городе произошло несколько ЧП. По улице Интернациональной летали части кровли здания. Куски повисли на проводах, что стало причиной отключения электричества.

Из-за грозы на трамвайных путях на проспекте Строителей произошло короткое замыкание. Задымился электротранспорт.

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