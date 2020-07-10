Подгнившее дерево рухнуло и разбило машины в Барнауле

ЧП произошло 8 июля. Автомобили были припаркованы у подъезда во дворе дома. Рухнувшее дерево было подгнившим, пишут в группе Barnaul22.
«В результате повреждены 3 автомобиля из-за того, что ЖЭУ не приняло своевременные меры. На месте работали сотрудники ГИБДД», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, участок, на котором росло дерево, не стоит на кадастровом учете и владельцев у него нет.
Пострадавшие написали заявление в полицию. Правоохранители занялись поиском ответственных за участок.
9 июля из-за сильного ветра с грозой в городе произошло несколько ЧП. По улице Интернациональной летали части кровли здания. Куски повисли на проводах, что стало причиной отключения электричества.
Из-за грозы на трамвайных путях на проспекте Строителей произошло короткое замыкание. Задымился электротранспорт.