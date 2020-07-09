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Происшествия

Гроза отключила в Барнауле электричество и нашкодила на нескольких улицах

В нескольких районах Барнаула во время грозы 9 июля на непродолжительный срок пропала электроэнергия.

Шторм в Барнауле 9 июля 2020 года.
Шторм в Барнауле 9 июля 2020 года.
altapress.ru

Где-то без света жильцы домов просидели около часа, а где-то — буквально несколько секунд.

Судя по комментариям в соцсетях, больше всего досталось центральной части города — здесь электричество исчезло как минимум на проспектах Красноармейском, Социалистическом и Строителей, а также на многих улицах.

Естественно, без света остались и магазины. Обошлось без паники.

«Квартал 2000 стороной обошло почти, погромыхало немного, потом сильный дождь минут 15 полил. Свет вырубался на пару секунд», — рассказала местная жительница в интернет-сообществе «Барнаул 22».


Из-за грозы на трамвайных путях на проспекте Строителей произошло короткое замыкание. На кадрах дымится электротранспорт, из которого выходят люди.

На многих дорогах отключились светофоры. К примеру, на улице Молодежной и проспекте Красноармейском.

По улице Интернациональной летал забор. Да так, что повис на проводах.

В целом, барнаульцы остались довольны и в соцсетях делятся впечатляющими снимками грозы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на ближайшие дни прогнозируют дожди, грозы и град.

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