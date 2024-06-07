Рассматриваются интеграции с банковскими сервисами, чтобы выявлять возраст пользователя. На момент интеграции кикшеринговые компании смогут отслеживать случаи, когда банковская карта принадлежит подростку, и блокировать такой аккаунт.

Эти пользователи не смогут арендовать самокат или велосипед.

Возрастной ценз — 18 лет.

Ранее самокатчики сбили пожилого мужчину. На место выезжали экстренные службы. У Новосибирского цирка произошла авария с участием электросамоката.

Два молодых человека передвигались на одном арендованном самокате. Они сбили на тротуаре пенсионера, указывает "КП-Новосибирск".

От удара пожилой мужчина упал на землю. Он был весь в крови и не мог подняться.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которых вызвали очевидцы.

Пострадавшего пенсионера забрала скорая помощь.

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