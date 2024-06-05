Два молодых человека передвигались на одном арендованном самокате. Они сбили на тротуаре пенсионера, указывает "КП-Новосибирск".

От удара пожилой мужчина упал на землю. Он был весь в крови и не мог подняться.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которых вызвали очевидцы.

Пострадавшего пенсионера забрала скорая помощь.

Ранее электросамокатчик сбил семейную пару на остановке в Барнауле.

Как рассказала пострадавшая, три человека очень быстро проехали на самокатах мимо. А четвертый врезался в людей.

Женщина облилась кофе, у нее опух нос. Муж порезал палец. А самокатчик не извинился, еще и обвинил людей в том, что те не отскочили с его пути.

Тем временем в некоторых частях Барнаула уже запретили езду на электросамокатах.

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