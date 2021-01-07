Полицейские помогли барнаульцу с отмороженными пальцами дотянуть до склада «газельку»

Машина сломалась вечером 5 января — в районе речного вокзала. Рядом не было никого, кто помог бы дотащить «Газель» до склада, находящегося на улице Кулагина.

«Примерно минут сорок пришлось стоять в абсолютном холоде и на ветру при минусовой температуре. Все окна затянуло и в автомобиле установилась очень холодная атмосфера. Остановился экипаж ДПС, бортовой номер 0517. Это настоящие офицеры, готовые прийти на помощь. Я был не один, мой напарник к этому времени уже отморозил два пальца на руке», — рассказал водитель Родион.