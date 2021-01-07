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Автоновости

Полицейские помогли барнаульцу с отмороженными пальцами дотянуть до склада «газельку»

Водитель поблагодарил в паблике «Инцидент Барнаул» двух сотрудников ДПС, которые не проехали мимо замерзшей и сломанной «Газели».

Метель на трассе.
Метель на трассе.
22.мвд.рф

Машина сломалась вечером 5 января — в районе речного вокзала. Рядом не было никого, кто помог бы дотащить «Газель» до склада, находящегося на улице Кулагина.

«Примерно минут сорок пришлось стоять в абсолютном холоде и на ветру при минусовой температуре. Все окна затянуло и в автомобиле установилась очень холодная атмосфера. Остановился экипаж ДПС, бортовой номер 0517. Это настоящие офицеры, готовые прийти на помощь. Я был не один, мой напарник к этому времени уже отморозил два пальца на руке», — рассказал водитель Родион.

Полицейские Вячеслав и Павел помогли остановить проезжавший мимо автомобиль и попросили дотянуть «Газель» до склада.

«С мигалками нас сопроводили. Выражаю большую благодарность полицейским и Максиму, который остановился и отбуксировал машину», — добавил барнаулец.

Напомним, утром 6 января другие сотрудники ГИБДД спасли на алтайской трассе замерзающую автоледи.

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