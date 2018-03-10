Полицейские задержали в Барнауле пьяного позитивного таксиста, который застрял во дворе

В Барнауле пьяный водитель такси застрял на Renault во дворах. О нарушителе за рулем в полицию сообщили бдительные граждане.
Накануне длинных мартовских выходных в дежурную часть ГИБДД неравнодушные горожане сообщили о автомобиле такси, который застрял во дворе на ул. Весенняя. За рулем транспортного средства находился пьяный водитель.
Прибывший на место экипаж обнаружил уже вытолканный из сугроба автомобиль. Но водитель после высвобождения врезался в припаркованное рядом авто. Двойная неудача не огорчила водителя. К моменту прибытия полицейских мужчина был "на позитиве", пишет общественная организация "Дорожный Патруль".
На месте водитель подышал в "трубочку". Аппарат зафиксировал 0,620 мг/л алкоголя (допустимый по закону показатель составляет 0,16 мг/л).
Нарушителя оформили, автомобиль увезли на спецстоянку. Был водитель на вызове, или парковался в свободное от работы время — не уточняется.
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