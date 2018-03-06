В Барнауле водитель без прав на Hyundai влетел в дерево и погиб

В Барнауле ночью 5 марта автомобиль Hyundai Tucson врезался в дерево, водитель скончался, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 4:15 на улице Георгия Исакова,200. Автомобиль Hyundai Tucson под управлением 45-летнего водителя без прав врезался в дерево. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. В ГИБДД призывают водителей быть осторожными на дороге и соблюдать скоростной режим.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. От удара его сильно смяло.
Напомним, 8 февраля в Рубцовске в дерево врезался автомобиль такси. Водитель умер в больнице.
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