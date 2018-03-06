В Барнауле водитель без прав на Hyundai влетел в дерево и погиб

Врезался в дерево. Фото: Денис Фролов в vk.com/barneos22. Врезался в дерево. Фото: Денис Фролов в vk.com/barneos22. Врезался в дерево. Фото: Татьяна Горшкова в vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 4:15 на улице Георгия Исакова,200. Автомобиль Hyundai Tucson под управлением 45-летнего водителя без прав врезался в дерево. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. В ГИБДД призывают водителей быть осторожными на дороге и соблюдать скоростной режим.

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. От удара его сильно смяло.

Напомним, 8 февраля в Рубцовске в дерево врезался автомобиль такси. Водитель умер в больнице.