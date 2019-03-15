Разберут и перестроят: в Барнауле капитально отремонтируют Старый мост через Обь

Движение по Коммунальному (старому) мосту через Обь в Барнауле полностью перекроют предварительно ноябре 2019 года. Проезжую часть хотят полностью демонтировать и собрать заново. Если процесс не затянется, открыть движение автомобилей по мосту могут уже к середине 2020 года. Об этом стало стало известно altapress.ru.

Как будут ремонтировать автомобильную часть моста

Предполагается, что зимой специалисты демонтируют все бетонные плиты, по которым ездят автомобили. Плиты уже потеряли значительную часть несущей способности, поэтому на мосту действует ограничение: транспорту тяжелее 10 тонн въезд на него запрещен.

Вместо старых плит в течение зимы установят новые. Также заменят пешеходную зону, сквозными дырами на которой не раз ужасались барнаульцы: движение пешеходов по мосту сейчас запрещено.

Это — оптимистичный сценарий, к которому стремятся дорожники, что подтвердили altapress.ru в управлении автодорог (упрдор) «Алтай» (собственник автомобильной части моста).

Сейчас барнаульская компания «Проектавтомост» за 18,4 млн рублей готовит проект и смету ремонта. Документы будут готовы до осени. После этого упрдор отправит в Росавтодор заявку на финансирование работ — предварительно там согласились оперативно рассмотреть этот вопрос, чтобы не затягивать ремонт важного для Барнаула, Новоалтайска и пригорода объекта.

Старый мост в Барнауле. Михаил Хаустов

Если все пойдет по плану, то весной и в начале лета 2020 года дорожники смогут также отремонтировать подъезды к мосту, положить асфальт и открыть мост для движения всех видов транспорта.

Пока этот переход будет закрыт для движения, автобусы и личный транспорт смогут выезжать из Барнаула на правую сторону Оби только по новому мосту. Так уже было летом 2015 года. Тогда по утрам в будние дни и вечерами по воскресениям на подъезде к Барнаулу скапливались заторы.

Как разрушался старый мост

Коммунальному мосту через Обь в 2019 году исполнится 60 лет. Он совмещенный: по верхней эстакаде движутся автомобили, снизу — поезда и электрички.

В 1972 году, спустя 13 лет после открытия, автомобильную часть впервые закрыли на капремонт. Затем масштабные работы здесь вели в 2003—2004 годах и 2009-м.

В 2009 году ремонтировали Старый мост. Анна Зайкова

Когда в мае 2013 года на эстакаде провалилась плита проезжей части моста, движение автотранспорта закрыли. Стало понятно, что мосту требуется капремонт. Осенью за 11 млн рублей здесь укрепили плиты и отремонтировали участки пешеходной части, однако на полное восстановление требовалось 300 млн рублей.

В декабре 2013 года мост открыли для автомобилистов, но ввели ограничения: запретили выезжать на эстакаду большим автобусам и грузовикам массой свыше 10 тонн. Чтобы не дать возможность проехать транспорту, который не вписывается в установленные правила, на подъездах с обеих сторон поставили ограничительные рамки.

В 2015 году мост снова закрывали — на этот раз на три месяца, чтобы заменить асфальт.

В июле 2016 года прокуратура обязала мэрию Барнаула до конца 2017 года отремонтировать объект. По разным оценкам, которые звучали в те годы, на восстановление автомобильной части моста требуется от 500 млн до 1 млрд рублей (точная цифра станет известна в конце лета 2019 года).

Мэрия такую сумму в любом случае бы не потянула, поэтому через суд передала объект федеральному «Росимуществу». После этого состоялась еще одна тяжба: «Росимущество» избавилось от хлопотного хозяйства, заставив «Росавтодор» забрать его себе на баланс. После этого автомобильную часть моста передали в управление подведомственного «Росавтодору» упрдор «Алтай».