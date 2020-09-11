«Пользователь платит»: Минтранс предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте

В новом проекте транспортной стратегии Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах, сообщает РБК.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести к 2035 году при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов.

Подразумевается, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в новом проекте транспортной стратегии не уточняется — станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением.

Подлинность проекта новой транспортной стратегии подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, в который Минтранс отправил документ для ознакомления.

Общественный транспорт. Зима unsplash.com

Пока документ не вступил в силу, барнаульские пассажироперевозчики настоятельно просят мэрию повысить тарифы на перевозку пассажиров и багажа в общественном транспорте, сообщили в администрации города.

Предложение транспортников — повысить стоимость проезда с нынешних 23−25 рублей до 27−33 рублей

Последний раз цены на проезд в общественном транспорте Барнаула повышались 1 января 2019 года. Накануне повышения представители пассажироперевозчиков заявили, что экономически обоснованная цена проезда — 35−37 рублей. Но в мэрии с их расчетами не были согласны.