22 мая
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Автоновости

«Поменять подшипник и накинуть ремень». В Барнауле за 239 тыс. рублей продается серый BMW Е34 «в приличном состоянии»

Седан BMW Е34 пятой серии, выпущенный в 1992 году, продается в Барнауле за 239 тыс. рублей. Кузов у него цвета мокрого асфальта. «Все, кроме крыши, крашеное», — подчеркивает автор объявления на drom.ru.

Седан BMW Е34 пятой серии, выпущенный в 1992 году, продается в Барнауле за 239 тыс. рублей.
Седан BMW Е34 пятой серии, выпущенный в 1992 году, продается в Барнауле за 239 тыс. рублей.
drom.ru

Продавец отмечает, что автомобиль «леворукий». Объем его бензинового двигателя — 2 литра, а коробка передач механическая. Привод у BMW E34 задний. И, кроме того, в нем стоит «отличный» мотор М50В20.

Пробег машины составляет 249 тыс. километров.

В объявлении на drom.ru говорится, что состояние авто — «приличное»: «Лонжероны, стаканы, пороги и ванна целые».

«Салон в отличном состоянии для 30 лет. Но чудес не бывает, и водительское сиденье потрепалось», — признается автор.

По его словам, в автомобиле есть кондиционер, который можно «оживить».

Седан BMW Е34 пятой серии, выпущенный в 1992 году, продается в Барнауле за 239 тыс. рублей.
Седан BMW Е34 пятой серии, выпущенный в 1992 году, продается в Барнауле за 239 тыс. рублей.
drom.ru

Из недочетов: необходимо заменить подшипник компрессора, а также «накинуть и заправить ремень».

Запретов и арестов нет. А вот учет BMW приостановлен. Но есть номера и документы.

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