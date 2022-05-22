«Поменять подшипник и накинуть ремень». В Барнауле за 239 тыс. рублей продается серый BMW Е34 «в приличном состоянии»

Продавец отмечает, что автомобиль «леворукий». Объем его бензинового двигателя — 2 литра, а коробка передач механическая. Привод у BMW E34 задний. И, кроме того, в нем стоит «отличный» мотор М50В20.
Пробег машины составляет 249 тыс. километров.
В объявлении на drom.ru говорится, что состояние авто — «приличное»: «Лонжероны, стаканы, пороги и ванна целые».
«Салон в отличном состоянии для 30 лет. Но чудес не бывает, и водительское сиденье потрепалось», — признается автор.
По его словам, в автомобиле есть кондиционер, который можно «оживить».
Из недочетов: необходимо заменить подшипник компрессора, а также «накинуть и заправить ремень».
Запретов и арестов нет. А вот учет BMW приостановлен. Но есть номера и документы.