Померились с Камнем-на-Оби. На Алтае выстроили машины в гигантскую новогоднюю снежинку

В Заринске автомобилисты устроили новогодний флешмоб: в темноте 55 машин выстроились в огромную снежинку и включили фары. Эта акция стала своеобразным ответом заринских автовладельцев каменским, которые 24 декабря построили сотни машин в новогоднюю ёлочку.
Всех с наступающим Новым 2⃣0⃣1⃣8⃣ годом! Эту автоснежинку дарят Вам добрые жители Заринска! Спасибо всем за участие👏 @zarinsk_live спасибо за идею⚡ @loktionovsergeiivan спасибо за постановку🖐 Кто участвовал - пишите✌ P.S. Парень который дал мне автомобильную зарядку - напиши, надо тебе её вернуть🔌 #заринск #алтай #алтайскийкрай #сибирь #россия #инстаалтай #инстаграмнедели #новыйгод #zarinsk #altay #altaikrai #sibiria #siberia #russia #russia_global #instaaltay #photorossia #photographer #plotography📷 #djimavic #djimavicpro #dji @instaaltay @photorussia @djiglobal @dji.central @djirussia @airvuz @awesomelife.style
#zarinsk_live Поздравление для всех жителей нашего прекрасного города!!! Дорогие жители города!!! От всей души хотим поздравить Вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Эти замечательные семейные праздники привносят во всех нас частичку добра, счастья и благополучия. Хруст снега, морозный воздух, аромат ели и мандаринов, теплота и смех - это спутники Нового года. В эти особенные дни любой из нас подводит итог всего случившегося, ставит перед собой новые задачи, строит грандиозные планы. Этот праздник дарит надежду на достижение поставленных целей. Новый год - один из немногих праздников, который объединяет почти всех жителей на земле. Я хочу пожелать Вам доброго здравия, семейного благополучия, достижения поставленных целей. Пусть всегда с вами будет теплота и забота Ваших родных и близких, их поддержка и мудрый совет! Счастья, любви и взаимопонимания! Большую благодарность всем автовладельцам принявших участие в акции и отдельно @loktionovsergeiivan & @kirillserafimov вы профессионалы своего дела!!!Вы молодцы!!! #zarinsk #altay #россия #алтайкокс #путин #алтайскийкрай #катунь24 #barnaulrussia #barnaul22 #города #новыйгод #всяроссия #барнаул #instaaltay @instaaltay @barnaul22.official @altai_gid @altay_region @putin_team
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