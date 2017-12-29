Померились с Камнем-на-Оби. На Алтае выстроили машины в гигантскую новогоднюю снежинку

В Заринске автомобилисты устроили новогодний флешмоб: в темноте 55 машин выстроились в огромную снежинку и включили фары. Эта акция стала своеобразным ответом заринских автовладельцев каменским, которые 24 декабря построили сотни машин в новогоднюю ёлочку.