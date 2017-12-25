В Алтайском крае построили новогоднюю елку из 100 автомобилей. Фото : Скриншот с сайта youtube.com. В Алтайском крае построили новогоднюю елку из 100 автомобилей. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае построили новогоднюю елку из 100 автомобилей. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае построили новогоднюю елку из 100 автомобилей. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае построили новогоднюю елку из 100 автомобилей. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае построили новогоднюю елку из 100 автомобилей. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае построили новогоднюю елку из 100 автомобилей. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае построили новогоднюю елку из 100 автомобилей. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.

Новогодний автофлешмоб провели на старом аэродроме города. Акцию организовали члены каменского клуба внедорожников "МВД 4х4". Во флешмобе участвовали 100 машин.

Когда на улице потемнело, автомобилисты по команде выстроились в фигуру новогодней ели и включили фары и габариты. После этого участники выстроились в цифру 2018 и зажгли бенгальские огни.