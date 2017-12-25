Новый год Развлечения

В Алтайском крае построили новогоднюю елку из 100 автомобилей

Сегодня, 18:47.
Жизнь

В Камне-на-Оби 24 декабря автомобилисты сделали новогоднюю елку из 100 машин, сообщают "Каменские известия".

Новогодний автофлешмоб провели на старом аэродроме города. Акцию организовали члены каменского клуба внедорожников "МВД 4х4". Во флешмобе участвовали 100 машин.

Когда на улице потемнело, автомобилисты по команде выстроились в фигуру новогодней ели и включили фары и габариты. После этого участники выстроились в цифру 2018 и зажгли бенгальские огни.

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