Сергей Дугин рассказал, как создать праздничное настроение и посмотрел на снежный городок

Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org. Строительство снежного городка. Фото: barnaul.org.

В этом году высота главной новогодней ели составила 30 метров. Искусственное дерево украсят светодиодными гирляндами. Все 70 светодиодных нитей смогут образовывать разные графические рисунки. Кроме того, обновят освещение снежного городка, создадут световой потолок с вензельными гирляндами.

Сергей Дугин поручил украсить детские ледяные горки резными барельефами. Это поможет создать сказочное настроение.

На площади Сахарова построят снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, 14 ледовых барельефов и ледовую скульптуру собаки. Кроме того, там будет пять ледовых горок различной величины, ледяной детский аттракцион и каток со светодиодным фонтаном в центре. У входа в снежный городок построят ледяные башни с подсветкой.

Altapress.ru писал, что власти Барнаула планируют потратить 2,7 млн рублей на обустройство снежного городка на пл. Сахарова. Ледяные скульптуры и горки должны будут появиться до 25 декабря.